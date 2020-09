Toch Maker Faire in Klokgebouw: ‘Oplossingen verzinnen zit in ons karakter’

PSV schaalt op en gaat per duel bijna 9.000 toeschou­wers toelaten in Philips Stadion

25 september PSV gaat de komende drie thuisduels in de eredivisie bijna 9.000 mensen toelaten in het Philips Stadion. Dat heeft de clubleiding besloten in overleg met alle officiële instanties, waaronder de veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. ,,We zijn wat betreft het toeschouwersaantal conservatief begonnen en rekken nu het aantal iets op”, zegt commercieel directeur Frans Janssen over deze stap. ,,Alle geldende veiligheidsnormen konden en kunnen we nakomen.”