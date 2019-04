Toch nieuwbouw Lorentz Casimir in Eindhoven

Ook het Lorentz Casimir Lyceum in Eindhoven krijgt nieuwbouw. Lorentz-rector Jessica Baart heeft maandagmiddag toch haar handtekening gezet onder afspraken daarover met onderwijswethouder Stijn Steenbakkers (CDA).

Eerder vond de school de risico’s die waren verbonden aan de nieuwbouwplannen nog te hoog. Maar nader overleg daarover de afgelopen dagen tussen Steenbakkers en Baart heeft erin geresulteerd dat beide partijen alsnog een akkoord bereikt hebben.

Daarom kan in 2022 een begin worden gemaakt de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de 1150 leerlingen van het Lorentz Casimir aan de Celebeslaan. De gemeente Eindhoven heeft daar een bedrag van iets meer dan 16 miljoen euro voor over, de school zelf legt daar nog eens 1 miljoen euro bij.

,,Dit is heel goed nieuws voor onze school en onze leerlingen", zegt een tevreden Jessica Baart. ,,Het duurt nog even voordat we kunnen gaan bouwen. De bouwkosten zijn fors gestegen de afgelopen jaren. Grote kans dat tegen de tijd dat wij gaan bouwen alles nog duurder is geworden. Dat risico is fors als je net als het Lorentz Casimir maar een relatief kleine school bent. De wethouder is ons enigszins tegemoet gekomen in hoe we met dat risico omgaan.”

Dat zit ‘em in twee afspraken, licht Steenbakkers op zijn beurt toe. ,,Mochten de bouwkosten zo fors gestegen zijn dat de school over een paar jaar in de problemen komt, dan gaan we onmiddellijk kijken hoe we die problemen kunnen oplossen, bijvoorbeeld door gefaseerd te gaan bouwen.“

Daarnaast compenseert het stadsbestuur het Lorentz Casimir extra qua prijsindexering omdat het nog drie jaar duurt voordat er kan worden begonnen met bouwen. ,,Die compensatie maakt het financieel risico voor de school gelukkig nu wel aanvaardbaar.”

Ook Steenbakkers is blij met de overeenstemming. ,,We hebben nu alle middelbare school aan boord bij onze afspraken over de onderwijshuisvesting voor de komende jaren. Dat is inderdaad goed nieuws voor de betrokken scholen en de duizenden leerlingen op die scholen. Die straks tot in lengte van jaren voorzien van een goed dak boven hun hoofd.