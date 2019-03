Toch nieuwbouw voor Eindhovense middelbare scholen

Lange tijd zag het er niet naar uit dat het zou lukken. Maar nu zijn de plannen dan toch rondgekomen. Zeven Eindhovense middelbare scholen kunnen de komende jaren allemaal rekenen op nieuwe gebouwen. Daarmee wordt meer dan 6.100 Eindhovense scholieren nieuw, modern en passend onderdak geboden.

Het gaat om het Huygens Lyceum, het Stedelijk College, het Novalis College, ‘t Antoon, het Sint-Joris College en Helder. Het Van Maerlant Lyceum krijgt nieuwbouw maar ook wordt een deel van het huidige, monumentale gebouw gerestaureerd.

Water bij de wijn

Realisering van die nieuwbouwplannen is mogelijk omdat het gemeentebestuur met de betrokken schoolbesturen tot overeenstemming zijn gekomen. Het belangrijkste struikelblok daarin, wie betaalt wat, is uit de weg geruimd doordat ‘alle partijen een beetje water bij de wijn hebben gedaan', zo zei onderwijswethouder Stijn Steenbakkers (CDA) bij de ondertekening van het akkoord.

Per vierkante meter nieuw schoolgebouw betalen de schoolbesturen 129 euro, het gemeentebestuur legt daar een bedrag van 1990 euro per vierkante meter bij. Dat brengt de totale investering in nieuwe gebouwen op 113 miljoen euro. Eventuele risico’s, bijvoorbeeld als de bouwkosten hoger uitvallen, zijn voor de scholen.

Belangrijk is verder, aldus Steenbakkers, dat er nu voor een periode van vijftig jaar wordt gebouwd. ,,We investeren echt in de toekomst, ook doordat we gaan bouwen volgens de vanaf volgend jaar verplichte BENG-principes: er word bijna energie neutraal gebouwd.

Ook een rol speelde de huidige lage rentestand. ,,Dat helpt, die maakt het toch vrij kostbare plan beter financierbaar. Verder maken de scholen tijdens de bouwperiode slim gebruik van elkaars leegstaande gebouwen. Dat scheelt ook nog eens enorm in de kosten.”

Blij

,,Een bijzonder moment”, noemde Yvonne Kops, van de raad van bestuur van OMO die ondertekening. ,,We hebben hier samen alle betrokken schoolbesturen jaren aan gewerkt. We zijn erg blij dat we er na lang praten eindelijk uitgekomen zijn. Voor onze medewerkers natuurlijk, maar vooral ook voor onze leerlingen. Die wachten immers al jaren op nieuwbouw,”

,,Het is inderdaad een lang en vaak moeizaam proces geweest", vult voorzitter Meine Stoker van het bestuur van het Stedelijk College Eindhoven aan. ,,Maar gelukkig zijn we door de bijdragen van verschillende achtereenvolgende onderwijswethouders stap voor stap verder gegaan in de goede richting. Met deze prima overeenkomst als eindresultaat.”

Ook Martin van den Berg van het Christiaan Huygens College is tevreden. ,,Kunnen we tenminste eindelijk gaan aanbesteden.”

Nog geen overeenstemming is er evenwel met het Lorentz Casimir College. Met deze school is Steenbakkers nog in gesprek. ,,Het bestuur van deze school is nog niet zo ver dat het een handtekening kan zetten onder dit akkoord. Maar we laten de deur nadrukkelijk op een kier voor het Lorentz Casimir. De school heeft nog tot 1 november de tijd om alsnog aan te haken.”