Toch nog beetje genieten van Glow in Eindhoven met Glow Dots: meer verbondenheid brengt meer licht

EINDHOVEN - Glow bestaat 15 jaar, maar een versie zoals andere jaren zit er door corona niet in. De organisatie is niet bij de pakken neer gaan zitten en is met een creatieve oplossing gekomen om toch enigszins met zijn allen te kunnen genieten van Glow.

Glow nodigt iedereen uit om een persoonlijke Glow Dot te maken. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen een Dot met daarop een droom, een wens, een groet of een fantasie creëren. Een Dot is een doosje met daarin een lampje. Het doosje kan vervolgens met een zuignap aan het raam worden geplakt. Aan alle basisscholen in Eindhoven heeft Glow een verzoek gedaan om ook mee te doen. Normaal zijn er per basisschool een of twee groepen die een kunstwerk maken dat vervolgens wordt tentoongesteld in het centrum van Eindhoven. Nu zijn alle groepen betrokken bij Glow Kids.

Een van de scholen die aftrapte met dit Glow Kids-project is basisschool de Reigerlaan in Eindhoven. Groep 6b heeft zich vol enthousiasme gestort op het Dot-project. Juf Marjolijne van der Linde heeft met behulp van een PowerPoint-presentatie precies uitgelegd aan de groep wat de bedoeling is. Van der Linde: ,,Dit is mijn tweede project voor Glow Kids en weer ben ik enthousiast. Wat ik zo leuk vind, naast het originele idee, is de samenwerking van onze groepen, onze kinderen met elkaar. Dit project zorgt voor verbinding. En dat is een mooi lichtpunt. Precies waar de Glow Dot voor staat.”

Nila (9) heeft samen met Anka (4) gewerkt om een Dot in elkaar te zetten. ,,Het was echt heel leuk, we hebben samen de sticker voor het doosje eraf gehaald. Ik gaf haar een beginnetje en toen kon Anka het helemaal zelf, een soort van zelf doen.”

Spongebob

In de groep zijn ze hard aan het werk om de mooiste creaties te maken. Marise, Imraan, Evy en Loet geven allemaal een eigen draai aan hun Dot. Loet en Imraan gaan voor Spongebob en alle figuren die daarbij horen compleet met onderwaterwereld. Evy heeft jungle als thema gekozen voor haar Dot. ,,We zijn op school namelijk bezig met het thema ‘red het tropische regenwoud’. Ik vond het wel een goed idee om dat als een droom op mijn Dot te zetten. Wie weet komt hij uit.”

Marise gaat voor verbindende lijnen, want dat is ook het idee van een Dot, legt ze uit. ,,Ik vond Glow altijd heel cool en ben ook vaak geweest. Het is best jammer dat het niet doorgaat, maar ik vind dit lichtje ook mooi en al helemaal als iedereen meedoet. Dan krijg je heel veel Dots.”

Alle Dots worden onderdeel van een groot, speciaal moment. Wat dat is blijft nog even geheim. Het knutselpakket wat hiervoor is gemaakt, is gratis op te halen bij de Brainstores Eindhovenshopper.