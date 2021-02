Toch nog carnaval voor jarige Theo, Eindhovenaar krijgt mini-optocht voor zijn 75e verjaardag

EINDHOVEN - ‘Alles op z’n kop’ is het thema van een verlaat carnavalsfeestje voor de jarige Theo van Vugt (75) uit kerkdorp Acht. Vrienden en familie rijden deze zaterdag verkleed in optocht door de straat om van Vugt te feliciteren.

,,Het is voor het eerst in mijn leven dat ik niet in de gaten heb dat er iets gaat gebeuren. En dat heeft niets met mijn leeftijd te maken”, zegt een verbaasde Theo van Vugt. De oprit bij zijn huis in Acht is versierd met ballonnen en confetti slingers. De Snollebollekes knallen uit de luidsprekers ‘klappen met de handjes, het wordt weer een zooi’. Van Vugt staat op een versierde aanhangwagen, gekleed in het carnavalspak van de Erpelrooiers, de inmiddels opgeheven carnavalsvereniging uit Acht. Met een glas champagne in de hand staat ‘Prins Theo’ op zijn podium genietend rond te kijken, maar hij heeft nog geen idee wat er gaat gebeuren.

Carnavalsfan

Van Vugt is vrijdag 75 jaar geworden. Zijn kinderen Marleen en Bas van Vugt hebben als verrassing een coronaproof carnavalsfeestje geregeld. ,,Het idee is in januari ontstaan. Vrienden en familie kunnen nu niet langskomen. We zijn gaan nadenken wat wel zou kunnen en hebben bedacht dat we een optocht gaan regelen in carnavalssfeer. Pa is een echte carnavalsfan”, vertelt Bas.

Vrienden en familie zijn benaderd en wilden allemaal meewerken. Het thema is ‘Alles op z’n kop’. Een thema waar Theo ooit een prijs mee heeft gewonnen in de Achtse carnavalsoptocht. ,,Ik ben een echte carnavalsgek. Lang lid geweest van de Erpelrooiers en ik was heel het jaar bezig met de voorbereidingen. Nu ga ik ieder jaar nog even carnaval vieren in ons Dorpshuis”, vertelt Theo.

Leuk idee

Het is even wachten dat de auto’s staan opgesteld, maar dan kan het defilé beginnen. Vriend Ronald Beaurain is de eerste die voorbijkomt. ,,Wat een leuk idee is dit. Ik heb de auto volgehangen met foto’s van Theo met suggesties voor wat hij in zijn vrije tijd kan doen. Burgemeester van Acht of misschien premier van Nederland”, zegt Beaurain lachend.

Gerard en Annelies Rijper zijn van de vriendengroep ‘The young ones’. Annelies: ,,We kennen elkaar al zestig jaar. We weten hoe hij is en we doen graag mee.” Iedereen krijgt een blikje bier 0,0, want tenslotte moet er nog gereden worden. Na twee rondjes langs Theo is het tijd voor het afscheid.

Vriendschap

,,Ik ben nooit sprakeloos en zit niet gauw zonder woorden, maar hou nu maar effekes mijn mond dicht... Dit is een podium van vriendschap”, besluit Theo.