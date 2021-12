Toch nog vlotjes groen licht voor Museum Vonk in Eindhoven

Sombere boodschap voor de feestdagen: ‘Het eerlijke verhaal is dat we er nog lang niet klaar mee zijn’

EINDHOVEN - Nee, een opbeurende boodschap hebben burgemeester John Jorritsma van Eindhoven, directeur Ellis Jeurissen van de GGD Brabant-Zuidoost en de Oost-Brabantse politiechef Wilbert Paulissen niet. Het is op de tanden bijten en leren omgaan met de situatie, zeggen ze in een uitgebreid vraaggesprek ,,We hebben ons allemaal vergist in het vaccineren. We dachten er weer tegenaan te kunnen, voor een jaar of altijd. Maar we weten nog zóveel niet.’’

20 december