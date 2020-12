Toch verboden vuurwerk inleveren in Eindhoven, maakt burgemeester bekend

Project Eindhoven/Helmond: Superduur­za­me sociale huurhuizen van hout, Mierlo krijgt ze als eerste

7:19 BEST/MIERLO - Boordevol natuurlijke materialen. In de fabriek gebouwd. Supergoed geïsoleerd, met een dak vol zonnepanelen zodat ze energie leveren in plaats van vragen. Dat is Optimus, latijn voor de allerbeste, een sociaal huurhuis van onder andere NBArchitecten uit Best en de corporaties ‘Thuis uit Eindhoven en Compaen uit Helmond.