Toch vrijspraak voor recordvondst drugs in Acht

PSV won in de eredivisie thuis al meer dan twee decennia van FC Utrecht

14:40 PSV won tegen de tegenstander van zaterdag (FC Utrecht) al 21 keer op rij in de eredivisie. Het team van Jean-Paul de Jong verloor nam in 1996 het laatst een punt mee uit het Philips Stadion, toen op 16 maart een duel met PSV in 0-0 eindigde. Alle edities daarna gingen verloren voor de Domstedelingen.