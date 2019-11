Toch weer demonstratie tegen Zwarte Piet in Eindhoven; organisatie mist garantie dat zwarte pieten volledig uit intocht verdwijnen

‘De verklaring bevat geen duidelijke woorden rondom het karakter van zwarte piet en de intentie tot verandering. De uitspraken van de burgemeester als reactie op vragen van een journalist van het Eindhovens Dagblad: “Hoe die lijn er volgend jaar precies uit gaat zien, weten we nog niet. Die is ook afhankelijk van de ontwikkelingen in het maatschappelijk debat. Maar de kans is groot dat er volgend jaar geen donkere basistinten meer zijn,” baren ons grote zorgen. Dit in combinatie met de verklaring van de voorzitter van het intochtcomité, Leontine van Kollenburg, dat zij geen uitspraak kan doen over de aanwezigheid van zwarte piet tijdens de intocht in Eindhoven volgend jaar, laten ons inziens te veel ruimte voor een invulling die niet vrij is van racisme, en dus niet veilig en plezierig is voor alle kinderen en volwassenen die in Eindhoven Sinterklaas willen vieren. Het geeft ons niet genoeg vertrouwen dat Eindhoven vanaf 2020 daadwerkelijk ‘zwarte piet vrij’ is. Deze garantie is voor ons noodzakelijk om af te kunnen zien van het geplande protest volgende week zaterdag.’