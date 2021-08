Toch weer waterpret in Speelpark De Splinter

Eindhoven - Het zag er even naar uit dat het zwembad van Speelpark De Splinter dit jaar ongevuld zou blijven, maar sinds het begin van de zomervakantie is er weer volop waterpret.

Het nieuws dat het zwembad gesloten zou blijven, was schrikken voor buurtbewoner Paul Claessen. In de zomermaanden komt hij met zijn zoontje Casper (4) en dochtertje Lena (6) toch zeker twee per week voor het zwembad, en bij een enorme hitte wel iedere dag. ,,We hadden ook niet meer verwacht dat het open zou gaan. We zijn er heel blij mee.”

Lena vindt het heerlijk om onder water te zwemmen en te oefenen voor haar zwemdiploma. Casper vindt wc-tikkertjes leuk en legt uit wat het is. ,,Als je getikt bent, moet je op je knieën gaan zitten. Pas als iemand op je gaat zitten, ben je vrij.”

Drainagesysteem kapot

Het is ieder voorjaar afwachten hoe het zwembad de winter heeft doorstaan. Door vorst zijn er altijd wel wat tegeltjes kapot, maar dit jaar bleek dat ook het drainagesysteem niet meer werkte. ,,Het grondwater kwam omhoog en drukte de tegels eruit. De verwachting was dat het zwembad niet mee open zou kunnen”, vertelt Hugo Jansen, beheerder van het park.

De reacties van teleurstelling op de Facebookpagina van De Splinter op het slechte nieuws zijn waarschijnlijk ook bij de gemeente Eindhoven terechtgekomen. Jansen: ,,De gemeente kwam meteen in actie. Er is van alles in het werk gesteld om voor de zomervakantie open te kunnen. Soms waren ze met vier aannemers tegelijk aan het werk. Met resultaat: vrijdag 24 juli was het zwembad gevuld.”

Er kwamen wederom honderden reacties op Facebook op het heugelijke feit dat de kinderen weer konden zwemmen. Vanaf de eerste dag is het druk geweest. ,,Het weer maakt de kinderen niet uit. Zelfs op slechte dagen wordt het zwembad gebruikt”, aldus Jansen.

Langdurige oplossing nodig

In het najaar gaat Jansen met de gemeente om de tafel zitten om tot een langdurige oplossing te komen. ,,Vanaf 2010, sinds de bouw van het zwembad, zijn er altijd wel problemen. Misschien dat we het bad een keer moeten vervangen, of we moeten op een andere manier waterplezier gaan aanbieden.” De familie Claessen hoopt stiekem op iets nieuws met waterstralen, alhoewel het huidige bad heel goed en mooi is qua grootte.

Suus (7) en haar vriendinnetje Merlijn (7) zijn in ieder geval nog niet uitgekeken op het zwembad. De meisjes komen uit Best en zijn met moeder Nicole een dagje in De Splinter. ,,Voor de eerste keer samen. De meisjes waren met school geweest en zo enthousiast. Ze vermaken zich al meer dan een uur in het water, maar nu is het opdrogen en naar huis.”