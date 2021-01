Todo, een geboren beveiliger: ‘Soms ben ik ook een straatvechter, dan gaat het om overleven’

PSV verbreekt clubrecord met invalbeurt Gutíerrez: 32 spelers al ingezet in de eredivisie

10 januari PSV heeft na vijftien wedstrijden in de eredivisie van dit seizoen al een clubrecord verbroken. Met de invalbeurt van Érick Gutiérrez komt het aantal ingezette spelers in de nationale competitie op liefst 32. Dat is in het Eindhovense kamp nooit eerder gebeurd.