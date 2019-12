Toekomst: Eindhoven schiet de lucht in

Vliegende auto’s, futuristische gebouwen en een straatbeeld gedomineerd door robots. Vraag mensen naar het Eindhoven van over honderd jaar en ze zullen vaak een science fiction-achtige wereld schetsen.



Je hoeft maar honderd jaar terug te kijken om te zien hoeveel er in een eeuw kan veranderen. De grachten stroomden in Eindhoven op plekken waar nu auto’s over de Keizersgracht en de Vestdijk rijden. Wie had destijds kunnen vermoeden dat de stad anno nu meer dan 230.000 inwoners heeft? Hoeveel zullen dat er zijn als we de teller honderd jaar vooruit zetten? Een half miljoen, een miljoen, misschien wel drie miljoen?



Een jaar of tien vooruitkijken is al best ingewikkeld, laat staan voorspellen hoe Eindhoven er over een eeuw uitziet. Het Eindhovens Dagblad deed een poging en ging in gesprek met mensen die zich bezighouden met het ontwerpen van de toekomst.