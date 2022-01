Toekomst Klusserij Eindhoven in gevaar; ‘We zijn juist zo blij dat we niet thuis hoeven zitten’

EINDHOVEN - De toekomst van werkplaats De Klusserij in Eindhoven wankelt. De huidige locatie aan de Jan Heynslaan gaat in april tegen de vlakte om plaats te maken voor woningbouw, en de zoektocht naar een andere locatie heeft nog niets opgeleverd. De deelnemers van de Klusserij dreigen hun dagbestedingsplek kwijt te raken.

,,Dat zou een enorm verlies zijn, want de stichting helpt veel mensen”, zegt Anna Otten, een van de vrijwilligers van De Klusserij. Ze spreekt namens de tientallen mensen voor wie de Klusserij bedoeld is: mensen met en arbeids- of maatschappelijke achterstand.

,,We wisten wel dat het een tijdelijk pand was, dus we zijn al die tijd bezig geweest om een andere locatie te vinden”, zegt Peter van Grunsven (Peer), initiatiefnemer van De Klusserij - onderdeel van de stichting De Kunsterij. Ruim twee jaar geleden kwam Van Grunsven met zijn machines en materialen voor het bewerken van hout en metaal terecht in de oude school, via VPS die tijdelijke anti-kraakoplossingen biedt. Daarvoor had theatergezelschap Carte Blanche er gezeten, maar moest vanwege de nieuwbouwplannen op de plek van de oude school, vertrekken. Omdat de sloop was uitgesteld, kon de Klusserij erin trekken.

Samen met zijn partner Suzanne van Eck (Suus) runt hij De Klusserij, die is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers. Eerder zat de Klusserij, ook via VPS, in het oude Stedelijk College aan de Avignonlaan. ,,Daar zat ik in de motorvoertuigenwerkplaats, dus dat was een enorme ruimte. Maar hier passen de helft van de machines niet door de deur””, zegt Van Grunsven.

De nood is hoog; ,,De gymzaal van de school aan de Jan Heynslaan staat vol met bouwmateriaal dat in de loop der jaren is verzameld.” Waar moet dat straks allemaal naartoe? ,,We zijn afhankelijk van subsidie en die is te laag om een - commerciële - ruimte te kunnen huren die geschikt is voor een werkplaats en alle machines en apparaten die we hier hebben.”

Van bankzitter naar klusser

Voor Anna was De Klusserij een uitkomst. ,,Ze is een goed voorbeeld van hoe blij mensen hier worden”, zegt Suus, die haar de kneepjes van houtbewerken leerde. Anna kwam ruim twee jaar geleden voor de liefde vanuit Bremen naar Nederland. Maar de taal moest ze nog leren en een betaalde baan vond ze niet. ,,Ik zat alleen maar op de bank”, vertelt ze. ,,De Klusserij heeft mij toen enorm geholpen, en ik zou het heel erg vinden als ik hier niet meer naartoe kan. In het begin wilde ik nog geen schroevendraaier vasthouden".

Nu draait ze haar hand niet meer om voor de decoupeer- of of tafelzaag. Ze leerde van Peer en Suus dat fouten maken mag, en dat je hiervan juist kunt leren. Dat vergrootte haar zelfvertrouwen, en nu maakt Anna niet alleen vogelhuisjes, maar ook kattenplankjes en -trapjes, en kastjes die ze zelf beschildert. ,,Iedereen hier heeft een ander verhaal, maar in hoofdlijn is het hetzelfde”, zegt ze. ,,We zijn blij dat we hier mogen komen en niet thuis hoeven zitten.” Anna kan nu met haar opgedane vaardigheden ook weer andere deelnemers helpen.

Hopen op gouden tip

Uit alles spreekt de betrokkenheid van Peer en Suus voor de mensen die zij coachen. Ze hopen dat op tijd iemand zich meldt met de gouden tip voor een nieuwe plek bij de stichting De Kunsterij. Van Grunsven: ,,We moeten het met subsidiegelden doen. De gemeente denkt echt wel mee en zoekt ook meer naar mogelijkheden. We hadden al iets op het oog maar dat viel op het laatste moment af. Eigenlijk zijn we op zoek naar bedrijfsruimte met een grote roldeur, liefst ergens waar ruimte over is en waar we bij kunnen komen en niet zo snel weer uit moeten.”