Toekomst Tongelreep in Eindhoven nog ongewis

EINDHOVEN - Het blijft nog maanden onduidelijk of en hoe zwembad De Tongelreep in Eindhoven verbouwd wordt.

Pas in de loop van volgend jaar wordt duidelijk wat er gaat gebeuren met zwembad De Tongelreep in Eindhoven. Het onderzoek naar de haalbaarheid van de huidige verbouwingsplannen en mogelijke alternatieven is pas in de loop van het eerste kwartaal van 2019 klaar.

De bevindingen in dat onderzoek worden daarna aan het college van B en W voorgelegd. Dat moet er dan een besluit over nemen, dat vervolgens moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad. ,,Voorlopig weten we daarom nog niet welke kant het uitgaat", aldus wethouder Stijn Steenbakkers (CDA) van Sport. ,,Alle betrokkenen zullen nog even hun geduld moeten bewaren."

Mislukt

De opdracht voor dat haalbaarheidsonderzoek werd gegeven nadat afgelopen zomer was gebleken dat de aanbesteding van de nieuwbouw van De Tongelreep was mislukt. Geen enkele aannemer bleek een nieuw zwembad te bouwen in de Genneper Parken voor het bedrag dat de gemeente bereid was daarvoor te betalen: 12 miljoen euro. De enige aannemer die heil zag in het plan, wilde er 21 miljoen euro voor hebben.

Het Eindhovense college van B en W besloot daarop te laten uitzoeken of het nieuwbouwplan in de huidige vorm wel haalbaar is. Voor 12 miljoen euro wilde Eindhoven een nieuw 25 meterbad, een instructiebad, een reactiveringsbad en een ligweide met een waterspeelplaats voor kinderen laten bouwen.

Ook zou er een nieuwe entree, een andere horecaruimte, nieuwe technische installaties en een betere aansluiting op het aanpalende Pieter van den Hoogenband Zwemstadion komen. De totale kosten van de verbouwing zouden daarmee op 20 miljoen euro mogen uitkomen.

Golfslagbad

Vooruitlopend op de nieuwbouwplannen sloot het gemeentebestuur in de nazomer van 2017 het golfslagbad bij de Tongelreep. Wat er met het zwembad gaat gebeuren als het huidige nieuwbouwplan niet haalbaar blijkt, is nog niet bekend. Mogelijk wordt bezuinigd op het bouwplan.

Maar mogelijk wordt ook gekeken naar een gezamenlijk nieuwbouwplan van de gemeenten Eindhoven en Waalre: die suggestie is in het Eindhovense college van B en W ook al gedaan.