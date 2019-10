Toekomst zorg in Eindhoven thema van ‘stadsgeprek’ Wij in de Stad

Net als andere gemeenten worstelt Eindhoven met de decentralisatie van de zorg, waarbij de gemeente wel de taken (jeugdzorg, persoonsgebonden budgetten, schoonmaakkosten) kreeg, maar niet genoeg geld om die uit te voeren. Wij in de Stad wil met Werkplaats Publieke Bezinning het gesprek aangaan met bezoekers over hoe dat in de toekomst verder moet. ,,We zijn niet geïnteresseerd in wat er de afgelopen jaren allemaal is misgegaan. Wij willen het hebben over hoe het anders en beter kan en wat de rol van de inwoner van Eindhoven is. Want ook die is medeverantwoordelijk. De burger kan niet zomaar als consument van de gemeente optreden", aldus Jan van de Sande van de organisatie.