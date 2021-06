Toeleverancier voor de chipindustrie NFI haalt ruim 17 miljoen euro binnen

Foute chips filteren

NFI is gespecialiseerd in het meten van fouten in wafers waarvan chips worden gemaakt. ,,Ons systeem is sneller en preciezer dan huidige oplossingen”, aldus de woordvoerder. ,,We halen fouten eruit op nanoschaal.” In december verscheepte NFI voor het eerst een van zijn systemen richting een klant. Welke klant dat is, maakt het bedrijf niet bekend.