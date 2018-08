Toen de drank was in de vrouw, kwam er ruzie in een Eindhovens café

Als de drank is in de vrouw, is de wijsheid in de kan. Dat die zin niet rijmt weet advocaat Marcel Heuvelmans ook wel. Maar hij geeft volgens hem goed weer hoe een caféruzie in Eindhoven kon ontstaan en uit de hand lopen. En hoe zijn cliënte Grada K. (35) uit Den Bosch de aanstichtster kon zijn van de schermutselingen in café Blu op het Stratumseind, in november 2016, rond half vier 's nachts.

Woordenwisseling

K. was de enige van de vijf verdachten die donderdag verscheen bij de rechtbank in Den Bosch. Faysal L. (35) en Harrie P. (29) uit Bergeijk waren gewoon niet. De zaak tegen Hendrik S. (29) uit Eersel, wordt op een later moment behandeld. Verdachte Dennis Struijk is vorig jaar in Best doodgeschoten.

De caféruzie begint met een woordenwisseling tussen Grada K. en enkele vrouwelijke studenten. K. loopt weg en komt even later terug met haar toenmalige partner Faysal en met Harrie. ,,Twee kleerkasten", volgens de studenten. K. geeft een van de vrouwen een klap, waarna de mannen enkele bijbehorende studenten met hun vuisten beginnen te bewerken.

De klappen waren duidelijk genoeg te zien op de beelden die in de rechtszaal werden vertoond en door de oudste rechter van droog commentaar werden voorzien. ,,Boem. Dit is Maarten en die gaat knock out. Maarten is dan down en toch wil meneer P. er steeds weer naartoe. F. deelt een combinatie uit (...), links rechts."

Twee studenten liepen flinke verwondingen op. Een tand eruit, een hersenschudding en een pijnlijke kaak. Maarten kwam pas in de ambulance weer bij kennis. ,,Een complete vreemde doet zoiets. Ik snap hier werkelijk niks van", schreef hij in zijn slachtofferverklaring.

Uitzitten