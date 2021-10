Toen ze op de kraamafdeling begon, lagen de baby’s nog achter glas; Keetje Sars neemt na 43 jaar afscheid van het Cathrien

Achttien jaar was ze toen ze haar eerste stappen als leerling-verpleegkundige in het vrijwel nieuwe ziekenhuis zetten. Het zorgen zit haar in de genen, zo begint ze haar verhaal. Haar moeder werkte in de zorg en haar naamgenote tante Kee was verloskundige. ,,Kee met d’n krommen errum werd ze genoemd’’, glimlacht ze. ,,Want na elke bevalling kwam ze bij de kraamvrouw op bezoek met een mandje aan haar arm met eieren of een stuk vlees erin.’’