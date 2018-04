Toezichthouders Hermes en Arriva worden uitgerust met bodycams

De cameraatjes zijn vooral bedoeld ter voorkoming van geweldsincidenten en om het veiligheidsgevoel onder de chauffeurs te vergroten. De bussen zelf zijn al langer voorzien van bewakingscamera's.

Eind vorig jaar voerden de Bravo busmaatschappijen al het cashloos betalen in, waardoor het voor overvallers veel minder interessant wordt om in een bus hun slag te slaan. De directe aanleiding was een reeks overvallen op buschauffeurs in 2016. Tegelijkertijd werden toezichthouders aangesteld. De vervoersmaatschappijen constateren in hun uitvoeringsplan sociale veiligheid 2018 dat deze maatregelen succes hebben: sindsdien zijn er in elk geval geen overvallen op chauffeurs meer geweest.

Niet de eerste

Arriva en Hermes zijn niet de eerste openbaarvervoerbedrijven die personeel uitrusten met de bodycams: eerder gingen busmaatschappij RET in Rotterdam en Qbuzz in Limburg hiertoe al over.

De aanschaf van de bodycams in Zuidoost-Brabant -het gebied dat door Hermes wordt bediend- kost 7000 euro. De helft wordt betaald door de opdrachtgever, de provincie Noord-Brabant, die in totaal 80.000 euro extra uittrekt voor sociale veiligheid. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook maatregelen om haltes waar relatief veel incidenten plaatsvinden, te beveiligen.

Alles bij elkaar steekt de provincie ruim 1,8 miljoen in veiliger busvervoer, de maatschappijen doen het zelfde. De inzet van de toezichthouders zorgt verreweg voor de grootste kostenpost; zo'n 90 procent van het budget.

Afname