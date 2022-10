Tom Elswijk en Rararadio krijgen Eindhoven Cultuurprijs 2022

met video Finish van ASML Marathon Eindhoven gesloten, lees hier alles nog eens terug

EINDHOVEN - Het was eindelijk zover: om 10.00 uur ging de Eindhoven Marathon van start. Met zeker 25.000 inschrijvingen heeft de 38ste editie van het loopevenement in ieder geval al een record verbroken. Rond 12.05 uur won de Keniaanse Pius Karanja de marathon. Om 14.00 is de halve marathon in drie waves van start gegaan. De Canadees Braeden Charlton was de daarbij de gevierde winnaar. Onder aanmoediging van het publiek bikkelden de laatste lopers tegen 17.30 uur richting de eindstreep. De finish is inmiddels gesloten, bekijk hieronder de belangrijkste uitslagen.

9 oktober