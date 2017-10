Tommy Hendriks uit Eindhoven laat 'tof' China dansen op technomuziek

EINDHOVEN - Je gaat een half jaar studeren in China, wordt verliefd, besluit binnen 24 uur te gaan samenwonen en bent nu, vijf jaar later, dé pionier op het gebied van elektronische muziek in een land met 1,4 miljard inwoners. Tommy Hendriks uit Eindhoven deed het.

In 2012 vertrekt Tommy Hendriks naar Shanghai en besluit, in tegenstelling tot zijn medestudenten, het anders aan te pakken. Hij gaat in zijn eentje op zoek naar vooruitstrevende Chinese jongeren (want zo leer je de stad écht kennen) en eindigt na wat omwegen in een nachtclub waar hij de 47-jarige Chinese Rainbow ontmoet. Hij wordt verliefd en trekt de volgende dag bij haar in. Het ex-topmodel runt onder meer een alternatieve club en een hostel.

De technomuziek is op dat moment nog helemaal niet populair in China. Als het al wordt gedraaid, dan zijn het vooral de westerlingen die het leuk vinden. Tijd om daar verandering in te brengen, vindt Tommy en samen met Rainbow gaat hij technofestivals organiseren. Eerst heel kleinschalig, daarna steeds groter en groter.

Stijgende populariteit

Langzamerhand ziet hij de doelgroep veranderen. Er komen steeds meer Chinese liefhebbers bij en de elektronische muziek stijgt snel in populariteit.

In de jaren die volgen organiseren ze meer dan twintig grootschalige elektronische muziekfestivals in het hele land. Er wordt zelfs gedanst op de Chinese muur, een unicum.

Nu, ruim vijf jaar later, is China de snelst groeiende markt als het gaat om elektronische muziek.

Geen drugs

Toch is er nog een groot verschil met Europa: het drugsgebruik. ,,In Europa organiseer je een technofestival en draai je voor een publiek waarvan je weet dat 90 procent aan de drugs zit. Maar in China zit niemand aan de drugs. Het is bijna niet te krijgen en de straffen zijn gigantisch. Techno wordt in China dus heel anders beleefd."

Sinds anderhalf jaar is de relatie tussen Rainbow en Tommy over. Te veel leeftijdsverschil. Maar ze werken nog wel samen. Nu willen ze Chinese elektronische muziek internationaal op de kaart zetten.

Vandaag organiseren ze tijdens het Amsterdam Dance Event China Pavilion. Tommy is trots op wat ze hebben bereikt. ,,We willen iedereen laten kennismaken met het huidige China. Want hoe tof is het als je lekker staat te dansen en dat je dan naast je kijkt en dat er dan een heel toffe Chinees ook lekker staat te dansen."