Toneelstuk over alleen zijn op Sondervick in Veldhoven

Sofie vlogt elke dag als de vrolijke, zelfbewuste Gigi en heeft veel volgers. Maar als Sofie voelt ze zich vaak niet zo fijn. Jeroen is al zijn leven lang bevriend met Niels, maar zijn vriendin wil alle aandacht voor zichzelf en wil Niels er niet bij, ook ‘omdat hij er niet uitziet’. Zelf vindt ze zich te dik en is bang dat hij het uitmaakt, want hij heeft meer aandacht voor zijn games dan voor haar. Dan breekt Jeroen. In een aangrijpende scene vertelt hij dat zijn ouders uit elkaar gaan. Zijn verdriet daarover heeft hij steeds verstopt achter zijn PlayStation en zijn grapjes.

Bij de de tweede try-out van de voorstelling No Filter van het Geldropse Helder Theater, gisteren in het Sondervick College in Veldhoven, fungeerden 28 leerlingen van Havo3a als publiek. Uit hun reacties op wat ze zagen bleek dat de vier acteurs zich goed hebben verplaatst in het leven van scholieren. Als het corona regime voorbij is, gaat Helder met de voorstelling op tournee langs middelbare scholen.

Afstudeerproject

No Filter is een afstudeerproject van Bo van Geijn en Lisa van Gerven, studenten van de Academie voor Journalistiek in Tilburg. Hun ambitie om journalistiek te combineren met theater kostte hen een jaar extra, maar ze zijn trots op het resultaat. In de media is er veel te lezen en te zien over jongeren die eenzaam of onzeker zijn, de hoge druk niet aankunnen en in een burn-out raken. Terwijl ze op sociale media doen alsof ze een geweldig leven hebben. Dat is samengevat het gegeven waarmee de twee aan de slag zijn gegaan. Om een goed beeld te krijgen, gingen ze in gesprek met leerlingen van de Jozefmavo in Tilburg. Dat leidde uiteindelijk in een overtuigend script.

No Filter is meer dan een theatervoorstelling. Van Geijn en Van Gerven hebben ook vier korte video’s gemaakt waarin leerlingen eerlijk vertellen over wat hun echt bezighoudt. Daar komt ook de organisatie Join Us in beeld. Die helpt jongeren die last hebben van eenzaamheid.

Gesprek

Na afloop van de try-out gaan de acteurs met de leerlingen in gesprek. ,,Grappig”, luidt de eerste reactie. Het is hen opgevallen dat Niels eenzaam was omdat hij niet de juiste kleren droeg. ,,Maar hij was wel zichzelf.” En Jeroens vriendin was wel heel dominant, maar had geen vriendinnen waar ze haar hart kon uitstorten. Zelf hebben ze geen last van dergelijke problemen, maar ze zien het wel bij anderen, zo klinkt het.