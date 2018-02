Tongelrese Akkers Eindhoven versneld afbouwen

De bouw in de wijk is na 2008 een beetje in de versukkeling terechtgekomen vanwege de crisis. De laatste jaren is dat weer opgepakt en zijn er enkele bouwprojecten succesvol uitgevoerd. Nu veranderen gemeente en projectontwikkelaar het plan enigszins om tegemoet te komen aan de grootste vraag in de stad. Zo worden een aantal vrijstaande woningen geschrapt en ingeruild voor twee-onder-één-kappers. Ook worden 200 geplande koopwoningen omgezet in vrije sector-huurwoningen. In totaal stijgt het aantal woningen van 900 gepland naar 950 straks gerealiseerd. De laatste plannen moeten in 2020 in ontwikkeling zijn.