Toon en Henk willen rijden maar CBR geeft geen sjoege

‘Het is een crime’ en ‘het enige waar ze op uit zijn, is ouderen van de weg houden’. Twee Eindhovense buurmannen die in het hetzelfde schuitje zitten, hebben geen goed woord over voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Ze wacht op verlenging van hun rijbewijs. Het verhaal van de lotgenoten is allerminst uniek. In dat schuitje zitten immers nog nog eens zo'n 130.000 Nederlanders die ‘oud’ of chronisch ziek zijn. Zo groot was althans een paar maanden geleden al de stapel dossiers die bij het CBR lag te wachten op behandeling.