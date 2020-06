Topdirigent Jac van Steen: ‘Ik heb veel geleerd in Brabant’

Kleine Berg in Eindhoven soms op slot voor terrassen: ‘we bekijken per weekend of het nodig is’

15:36 EINDHOVEN - De Kleine Berg in Eindhoven kan op drukke momenten tijdelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Dat heeft de gemeente Eindhoven bevestigd. Op Tweede Pinksterdag was dat voor de eerste keer het geval. Elk weekend deze zomer wordt bekeken of die maatregel weer nodig is.