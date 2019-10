Topdrukte bij Marathon Eindhoven: 200.000 bezoekers in de stad

Het aantal deelnemers kwam uit op zo'n 23.450, iets minder dan vooraf voorspeld. Maar wel 2000 meer dan vorig jaar, met uitverkochte 5KM4ALL, Mini Marathon en City Run 5km. ,,HEt gaat er natuurlijk niet alleen om zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers te halen. Dit is een mooi aantal en we hadden heel veel tevreden gezichten in de stad. En voor zover nu bekend geen calamiteiten, al moest ook dit jaar ons medisch team wel weer in actie komen, maar geen echte gevallen die eruit sprongen", aldus De Veer.

De zaterdag, met de wandeltocht als nieuwigheid en de 5KM4ALL, is goed bevallen, zegt De Veer. ,,Al was er op Strijp-S door de kleinere deelnemersaantallen geen Vestdijk-sfeer, de reacties waren fantastisch. Voor volgend jaar gaan we daar weer goed naar kijken.” Over de zondag is de marathon-directeur zeer te spreken. ,,Het weer was goed, maar niet té warm. Alleen de marathonlopers hadden het wel warm, de rest klaagde eerder over de harde wind dan over de temperaturen. Door dat weer was het ook veel drukker dan andere jaren als we 150.000 tot 175.000 bezoekers schatten.”