Je verwacht het niet, op een gewone doordeweekse dag in het grootste sorteer- en distributiecentrum van UPS in de Benelux, in ook nog eens de drukste tijd van het jaar. Toch is het deze druilerige donderdagochtend zo goed als uitgestorven in de eerder dit jaar geopende ’superhub’ op bedrijventerrein GDC Acht in Eindhoven. De vele lopende banden die de hele hal doorkruisen, draaien niet. Die relatieve rust is logisch te verklaren: de tienduizenden pakketjes zijn via in totaal zo'n honderd Pullman-bruine bestelwagens onderweg naar particulieren en bedrijven in heel Zuidoost-Nederland, of naar bestemmingen verder weg.