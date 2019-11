Topdrukte in Eindhovense binnenstad tijdens Black Friday: ‘Ik trap overal in’

Nou nee. Tenminste als je het onderzoek van de Consumentenbond mag geloven. Zij bekeken de aanbiedingen van vorig jaar en constateerde dat de korting toen gemiddeld 20 procent was. Niet heel veel meer dan op andere momenten in het jaar. Bovendien is het goed om te beseffen dat veel spullen sowieso weg moeten omdat ze van een oude collectie zijn. En dan zijn er ook nog winkels die vlak voor Black Friday hun prijs ophogen zodat het lijkt alsof ze ineens spotgoedkoop zijn. ,,Dat is eigenlijk best slim", zegt een Eindhovense die net met twee vriendinnen in de Rechtestraat aan het shoppen is. ,,Daar zou ik zeker intrappen want ik ga niet een paar weken van tevoren even alle prijzen in de gaten houden.” Ze heeft vier tassen vol spullen, en de avond is nog jong.