Topdrukte voor topstukken in het Van Abbemuseum in Eindhoven

EINDHOVEN - De tentoonstelling van tien topstukken in het Van Abbemuseum trekt in drie weken waarschijnlijk meer dan 11.000 bezoekers, dat is drie maal zoveel als in een reguliere januari-maand. Het museum denkt al aan een vervolg.

Of het een record is, is zo snel niet na te gaan, maar de tentoonstelling met tien topwerken uit vier rijksmusea in het Van Abbemuseum trekt uitzonderlijk veel bezoekers. Tot afgelopen maandag waren het er ruim 8.300 en de schatting is dat het na de laatste dag – komende zondag – oploopt tot ruim 11.000. Dat is drie keer zoveel als in een reguliere januari-maand. Directeur Charles Esche denkt na over een vervolg op de succesvolle expositie.

Recordaantal bezoekers

,,Ik ben superblij met deze tentoonstelling. We hebben in 2017 al een fantastisch jaar gehad met een recordaantal bezoekers, meer dan 100.000, en nu begint 2018 ook al succesvol. Die animo voor deze expo heeft mij wel een beetje verrast trouwens. Ook fijn is dat er mensen in het museum komen die we gewoonlijk wat minder zien en dat we zoveel goede reacties horen. We hebben de tien topwerken gekoppeld aan tien werken uit onze verzameling. Mensen zien daardoor meer dan die ene zaal met de topwerken, en ervaren nu dat er echt meer is dan alleen een Rembrandt. Zijn werk van een oude man hebben we gekoppeld aan een portret van Iris Kensmil uit 2015: óók van een oude man. De bezoekers zien zo dat de schildertraditie van Rembrandt doorgaat en dat het niet stopt na de 17e eeuw”, aldus Esche.

Ilse Cornelis, woordvoerder van het museum, zegt dat de tentoonstelling 3.400 bezoekers per week trekt en dat zelfs vorige week donderdag, tijdens de storm, er nog 287 bezoekers het museum wisten te bereiken: ,,Tot afgelopen maandag hebben we in totaal 8.310 bezoekers geteld. Met het komende, laatste weekeinde voor de boeg, rekenen we uiteindelijk op meer dan 11.000 bezoekers en ja, dat is uitzonderlijk veel.”

Herhaling

Charles Esche zegt dat hij in is voor een herhaling: ,,We kunnen met deze oudere werken verder terugkijken dan de 20e eeuw, want de kunst is uiteraard niet in begin van die eeuw ontstaan. Ik wil een dergelijke presentatie zeker nog een keer herhalen, over een jaar of over twee jaar. Gewoon, oudere kunst uit Nederlandse collecties naar Eindhoven halen. Ja, we hebben wel iets geleerd van deze presentatie: dat het de moeite waard is om niet alleen te focussen op moderne of eigentijdse kunst, maar ook op wat oudere kunst.”