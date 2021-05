Topdrummer Nicky Hustinx in afwachtstand aan het werk voor Weval en Fink

Niet naar de Eifel, maar er toch even uit: de activitei­ten­week van De Kempel is ‘beter dan niks’

17 mei HELMOND - Een trektocht door de Ardennen of de Eifel zit er niet in dit jaar. Maar de activiteitenweek voor tweedejaars studenten van lerarenopleiding De Kempel in Helmond gaat in ieder geval wel door.