Tophockey in je eigen achtertuin, Pro League trekt Oranjefans naar tijdelijk stadion van Oranje-Rood

indebuurt.nl Popcorn erbij! Groots met een Zachte G bekijk je via deze streamings­dienst

Outfit? Check. Nummers van Guus Meeuwis uit je hoofd geleerd? Dubbelcheck. Kaartjes? Nee, die heb je niet. Toch is er een kans dat jij Groots met een Zachte G ziet. Het concert in het Philips Stadion is vanaf 16 juni te streamen via Videoland.