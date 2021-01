Topklassiekers uit de keuken van restaurant Wiesen in Eindhoven

Wijkagent Lars uit Breda doet mee aan Married at First Sight

5 januari BREDA - Een bekend gezicht uit de Bredase wijken Tuinzigt, Heuvel en Haagpoort is dinsdagavond te zien op RTL 4. Wijkagent Lars Scheve doet mee aan het nieuwe seizoen van Married at First Sight. ,,Van mijn inschrijving heb ik geen moment spijt gehad!”