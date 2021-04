Topkoks verzorgen kookevent voor ziek Geldrops jongetje Bodhi

Fruitte­lers ‘s nachts hun bed uit om bloesem te besproeien tegen de vorst: ‘eenzaam en toch ook spannend’

15 april EINDHOVEN/SOERENDONK - Bloeiende fruitbomen worden tegen de nachtvorst beschermd door ze te besproeien. Dat houdt de boeren hele nachten uit hun bed. ,,Het is best eenzaam, zo ‘s nachts in je eentje.”