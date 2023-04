Topman NXP: ‘Grote chipmakers moeten zich vestigen in India’

Wilhelmina­dorp bestaat bijna 75 jaar; volgend jaar reden voor een feest en nu al terugblik­ken met bewoners

BEST - Wilhelminadorp Best bestaat bijna 75 jaar, en een werkgroep heeft al een aantal mooie ideeën om dit jubileum te vieren in 2024. Het gaat een jaar worden met veel activiteiten die verweven zijn met de ontstaansgeschiedenis van deze typische volkswijk tussen 1949 en 1960.