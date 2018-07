Topmodel Engel uit Eindhoven zet zaak rond dressuurpaard U2 door, paard zou gehandicapt zijn na training bij Stal Bartels in Hooge Mierde

Voor de eigenaresse van U2 - het deels in New York woonachtige, internationale topmodel Lonneke Engel uit Eindhoven - is deze vaststelling van een door het Gerechtshof in Den Bosch aangestelde getuigendeskundige een 'belangrijke doorbraak' in haar zaak tegen de Academy Bartels in Hooge Mierde. ,,Mijn cliënt spreekt - terecht - over een medische en morele overwinning", aldus haar advocaat Huib van Hapert.



Topmodel Engel weet zich in de zaak gesterkt door de conclusies van de door het Bossche Gerechtshof benoemde deskundige prof. dr. Pieter Brama, verbonden aan de diergeneeskundige faculteit van University College Dublin. Die heeft na eigen klinisch onderzoek ter plekke en op basis van röntgenfoto’s vastgesteld dat U2 letsel opgelopen heeft in de mond en dat dit is veroorzaakt door langdurige druk van bit en het hoofdstel. En - minstens zo belangrijk - dat dit gebeurde in de periode dat het paard gestald en in training was op Academy Bartels.