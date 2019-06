Topsalaris voor interim-bestuurder WijEindhoven

EINDHOVEN - Het is een heikel onderwerp in de Eindhovense politiek: de salariëring in de publieke sector. Interim-bestuurder verdiende bij WijEindhoven 17.500 euro per maand.

Peter Notten ontving bij de lokale welzijnsorganisatie WijEindhoven in 2018 voor vier maanden werk een bruto-salaris van 70.000 euro. Dat blijkt uit de jaarrekening van WijEindhoven. Omgerekend zou het gaan om een jaarsalaris van 210.000 euro.

Eerder wilde WijEindhoven geen antwoord geven op vragen van deze krant naar de salariëring van de tijdelijke bestuurder van deze veelbesproken, door de gemeente opgerichte stichting. Het salaris van Notten past binnen de wet normering topinkomens (Wnt). Het maximum-salaris voor bestuurders in deze sector is weliswaar 125.000 euro per jaar. Maar het salaris van interim-bestuurders valt niet onder dat maximum.

Notten, oud-directeur van kinderopvangorganisatie Korein, werd bij WijEindhoven aangesteld om orde te scheppen in de financiële en organisatorische chaos na druk vanuit het Eindhovense college van B en W. Notten nam in september 2018 de leiding over van Jeanny van den Berg, die vanaf de oprichting twee jaar eerder aan het roer had gestaan en een stap terug moest zetten. Zij vertrok begin maart. Overigens verdiende zij 125.000 euro per jaar.

Ook Notten is inmiddels weer vertrokken bij deze stichting. Hij was nog tot begin mei in dienst. Hoeveel hij in de eerste vier maanden van dit jaar heeft verdiend, is nog niet bekend. Dat wil WijEindhoven ook nu niet zeggen. Een woordvoerder verwijst daarvoor naar de jaarrekening over 2019 die medio volgend jaar gepubliceerd wordt.

Hoge salarissen

In de Eindhovense politiek is met enige regelmaat sprake van ontevredenheid over de hoge salarissen die worden betaald met publiek geld. Met name de PvdA trok daar al enkele malen over aan de bel, bijvoorbeeld bij het Muziekgebouw en bij Neos, de Eindhovense organisatie voor maatschappelijke opvang en - wat langer geleden - bij verslavingsinstelling Novadic.

WijEindhoven kwam de afgelopen jaren met grote regelmaat negatief in het nieuws vanwege de grote financiële problemen die de gemeente had met het sociaal domein, de zorg en bijstand die grotendeels via WijEindhoven verleend wordt. Zowel in 2016 als 2017 gaf Eindhoven per jaar zo'n 40 miljoen euro meer uit dan de 400 miljoen euro die daarvoor was begroot.