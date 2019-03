TopSupport Eindhoven wil sportblessures verhelpen én voorkomen

Muziekge­bouw Frits Philips: ‘het is erop of eronder, laat je stem horen’

12:41 Waarom is het zo oorverdovend stil rond Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven? Al jaren? Zeker, de gemeenteraad is er druk mee, net als het college van Eindhoven, dat het ene na het andere plan bespreekt om het noodlijdende muziekcomplex te redden. Om over de medewerkers van het complex maar te zwijgen; het merendeel werkt zich een slag in de rondte om van de rode weer zwarte cijfers te maken. Zo zijn er flink wat mensen bezig om de concertzaal – financieel gezien - weer gezond te maken. Maar waarom hebben de bezoekers in al die jaren nog helemaal niets van zich laten horen? Het zijn er jaarlijks meer dan 160.000. Echter: stilte alom. Het wordt tijd dat die ook eens hun mond open doen. En flink ook. Voor het te laat is.