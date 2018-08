Toptijd voor ijssalons: in de rij voor een bolletje gele paprika

Auto slaat over de kop op A58 bij Eindhoven, bestuur­ster zwaarge­wond

20:11 EINDHOVEN - Op de A58 bij knooppunt Batadorp bij Eindhoven is donderdagavond een auto over de kop geslagen. De vrouw in de auto moest door de brandweer worden bevrijd en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.