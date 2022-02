Toren Niko verkocht aan belegger nog voor de bouw op Strijp-S in Eindhoven echt is begonnen

De voorbereidingen voor de bouw van de 109 meter hoge toren met 333 woningen zijn inmiddels begonnen op de hoek Beukenlaan-Philitelaan, op Strijp-S tegenover het Klokgebouw. De officiële start bouw is deze maand. De oplevering is gepland in 2025. De ontwikkeling is een project van Spoorzone BV (SDK Vastgoed en ING Vastgoed) en aannemer Stam + De Koning Bouw. Ook Rockfield is daar bij betrokken.