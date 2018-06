Toren van Pisa, uhh Piazza, in Eindhoven

Xenos wordt Casa in Winkelcen­trum Woensel in Eindhoven

14:34 EINDHOVEN - De twee Xenos-winkels in Eindhoven worden omgebouwd tot vestigingen van de Belgische interieurwinkelketen Casa. De eerste gaat zaterdag open in Winkelcentrum Woensel, de tweede, in de Rechtestraat, volgt dit najaar.