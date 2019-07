Torenhoge salarissen interimmers: Waar is moreel kompas?

Eigenlijk hadden de alarmbellen in de Eindhovense politiek al moeten gaan rinkelen toen zorg- en welzijnsstichting WIJeindhoven in september van het vorig jaar niet wilde te vertellen hoeveel interim-bestuurder Peter Notten ging verdienen. Die weigering, in reactie op vragen van deze krant, wees er al natuurlijk op dat het niet helemaal in de haak is met dat salaris. Bijna een jaar later blijkt dat inderdaad zo te zijn. Notten heeft in de acht maanden dat hij in dienst was een bedrag verdiend van 140.000 euro. Als hij in de eerste vier maanden van dit jaar evenveel verdiend heeft als in de laatste vier maanden van vorig jaar, zoals bleek uit de jaarrekening over 2018 die WIJeindhoven - vanwege wettelijke verplichtingen - onlangs openbaar heeft gemaakt. Voor de goede orde: omgerekend zou dat gaan om 210.000 euro per jaar.