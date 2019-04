Torens Catharinakerk in Eindhoven zijn net als Notre-Dame van kurkdroog hout

EINDHOVEN - Zou een grote brand als in de Notre-Dame ook kunnen uitbreken in de Eindhovense Catharinakerk? Hoe zit het daar met de brandveiligheid? ,,Boven is alles van hout. En dat is kurkdroog", zegt de beheerder.

Tegen een brand die de Notre-Dame heeft getroffen, zouden de vier poederblussers en twee gewone brandblussers in de Catharinakerk ook niet opgewassen zijn. Dat realiseert beheerder Laurens Mulkens zich. En anders dan bijvoorbeeld de Sint-Jan in Den Bosch beschikt het kerkgebouw in hartje Eindhoven ook niet over een sprinklerinstallatie. ,,Wel hebben we een systeem met vacuümslangen die rook opzuigen. Overal in de plafonds zitten die zuigmondjes. Ook hebben we veel rookmelders. Maar bij een grote brand zoals in Parijs is dat alles natuurlijk nooit voldoende.”

In de Catharinakerk zijn verder geen maatregelen getroffen die de brandveiligheid nog verder zouden kunnen bevorderen. De monumentale kerk wordt door de gemeente en de brandweer simpelweg niet als risicovol object beschouwd, meldt een woordvoerster van de Veiligheidsregio. De kerk met de twee 73 meter hoge torens wordt dan ook niet periodiek gecontroleerd. ,,We zijn er al een aantal jaren niet geweest”, zegt de woordvoerster.

Mulkens moet er niet aan denken, als vlammen vat krijgen op de Cathrien. ,,De twee torens zijn grotendeels -tot en met het tweede bordes- gemetseld. Maar daarboven is alles van hout en dat geldt ook voor de kap. Dat hout is 150 jaar oud, dus kurkdroog. Je moet er niet aan denken dat hier brand uitbreekt. Wat de Notre-Dame is voor Parijs, is de Catharinakerk voor Eindhovenaren.”

Controles van risicovolle gebouwen in de stad gebeuren in overleg met de gemeente, die daarvoor een lijst aanlevert. Hoge gebouwen waar veel mensen wonen of overnachten, staan er onder meer op. De Catharinakerk komt er niet op voor. Door brand is het gebouw nooit getroffen, op een poging tot brandstichting in maart 2014 na, toen een verwarde man enkele stoelen aanstak.

Verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw, sinds 1974 eigendom van de gemeente, is vooral Mulkens. Hij test elke maand het brandmeldsysteem. Ook het bedrijf dat de installatie heeft geleverd, doet om de vier maanden een test. Enkele jaren terug ging het mis, vertelt Mulkens. Na een brandmelding -loos alarm, zo bleek later- kwam er geen brandweer opdagen. ,,Door verouderde software bleek het doormeldsysteem niet te werken; de melding kwam niet aan in de meldkamer.” Een ernstige fout, zegt Mulkens, maar wél een die kon worden opgemerkt dankzij de tests.

Dikke waterleidingen

De brandweer in Den Bosch is goed voorbereid op een eventuele brand in de Sint-Jan, aldus commandant Erik van der Linden. De eeuwenoude gotische kathedraal, waarin net als in de Notre-Dame veel hout in de constructie is verwerkt, hangt wel vol met sprinklers, tot in de kleinste kap. Ook zijn er dikke waterleidingen in de muren aangebracht, waarop de brandweer slangen kan aansluiten. Het inderhaast aanleggen van brandslangen door de kerk is daardoor niet nodig. Een dergelijk systeem ontbreekt in de Eindhovense stadskerk.