Torn niet aan cultuur in Brabant

Voor wie er – tegen beter weten in – toch aan mocht twijfelen: verkiezingsprogramma’s van politieke partijen stellen niets voor. Gebakken lucht, dat is het. Dat maakt Lokaal Brabant nog maar eens duidelijk. Want je leest in hun programma: ‘Cultuur en breedtesport kunnen veelal niet zonder financiële steun van de overheid. Lokaal Brabant wil een ruimhartige subsidie van sportieve en culturele uitingen op allerlei gebied. Van de traditionele gilden tot en met experimenteel theater. Van amateurkunst, muziek, toneel, theater, thematische evenementen tot en met sport. Met een stimulerend innovatiebeleid kan de Provincie nieuwe initiatieven aanjagen. We geloven in de vrijheid en autonomie van zowel amateurs als professionals en dus pleiten we voor donaties, sponsoring en subsidies met slechts beperkte voorwaarden’.