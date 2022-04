Torunoglu blij met ambities woningbouw maar waakt voor bureaucratie in de praktijk

Compacter Winkelcen­trum Woensel in Eindhoven biedt ruimte voor 2000 tot 2500 woningen

EINDHOVEN - In een afgeslankt Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is op langere termijn plaats voor 2000 tot 2500 woningen en veel meer groen. Daarvoor worden minder goed lopende delen gesloopt en de parkeerplaatsen bebouwd.

1 april