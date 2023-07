Tot 00.00 uur geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven vanwege brandmelding

Gilles doneerde in 45 jaar drie badkuipen vol bloedplas­ma, dochter Anouk neemt het stokje nu over

EINDHOVEN - Een bijzondere mijlpaal vrijdag bij de bloedbank van Sanquin in Eindhoven. Daar gaf vaste klant Gilles Moerdijk voor de 500ste keer bloed of plasma. Het was meteen zijn laatste donatie. Dochter Anouk treedt nu in zijn ‘bloedsporen’.