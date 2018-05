Tot 10.00 uur geen treinen tussen Eindhoven en Breda

Vragen en woorden over de eikenpro­ces­sie­rups, een vaste gast in Brabant

8:00 Met het mooie lenteweer komt ook de eikenprocessierups weer tevoorschijn in Zuidoost-Brabant. Het ED sprak met bioloog Chris van Swaay van de Vlinderstichting in Wageningen over deze nieuwe vaste gast in de Brabantse eiken.