Tot 17 jaar veroordeelde Italiaan aangehouden bij Eindhoven Airport

Stigmama: Stigmadenken op het werk

12:00 Ik heb er tot aan mijn 43e levensjaar voor gekozen om niet open te zijn over mijn eigen kwetsbaarheden. Wat mijn kinderen betreft was ik altijd wel open maar zelf wilde ik graag overkomen als een sterke vrouw. Die haar mannetje stond en die niet zielig was of zou worden gevonden. Ik durfde het gewoonweg niet, bang als ik was voor de gevolgen en de ongezouten meningen van anderen.