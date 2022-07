Tot 20.00 uur geen treinen tussen Eindhoven en Weert door aanrijding

Winkeldeu­ren dicht tegen energiever­spil­ling, ‘van de zotte dat we in deze tijd de buiten­lucht verwarmen’

EINDHOVEN - Weer of geen weer, het gros van de winkeldeuren in het Eindhovense centrum staat wagenwijd open. Een doorn in het oog van de Partij voor de Dieren (PvdD) die wil dat de gemeente ondernemers dwingt om te stoppen met deze energieverspilling. ‘Thuis zet je de deur in de winter toch ook niet open.’

1 juli