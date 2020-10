Tot vondst dode man bleef Woonbedrijf vertrouwen houden in Eindhovense die buren teisterde met overlast

Discussie over 160 meter hoge woontorens in Eindhoven volgt later

30 september EINDHOVEN - De hoogte van 160 meter voor woontorens aan het Stadhuisplein in Eindhoven komt later nog ter discussie, als voor dat gebied een aparte visie wordt opgesteld. Het ontwerp en de kwaliteit van de omgeving zijn belangrijker. Dat zei wethouder Yasin Torunoglu gisteravond in de Eindhovense gemeenteraad.