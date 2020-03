Totale gekte bij het schap met wc-papier ‘Mensen weten zelf ook niet waarom ze het doen’

EINDHOVEN - Vakkenvullers die bij het lege winkelschap worden opgewacht door klanten die een jaarvoorraad aan wc-papier willen inslaan. Het is sinds deze week de nieuwe realiteit in Nederlandse supermarkten.

Vanaf het moment dat premier Mark Rutte donderdag nieuwe maatregelen bekendmaakte tegen verspreiding van het coronavirus, zijn mensen aan het hamsteren geslagen. Pasta, blikconserven, Paracetamol maar vooral wc-papier dus. Grote familiepakken worden opgestapeld in winkelwagens uit angst straks zonder te zitten.

Gezond verstand

Zijn we aan het doorslaan of is er een reële kans dat we onze billen straks niet meer kunnen afvegen? Het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten, roept klanten in ieder geval op het gezond verstand te gebruiken en op een normale manier boodschappen te doen. Dat herhaalt AH vandaag in een advertentie in deze krant en zelfs Mark Rutte zei gisteren in een persconferentie dat hamsteren ‘niet sociaal’ is.

Ook het Zweedse Essity, de grootste producent van wc-papier wereldwijd, maant tot kalmte. Het bedrijf is eigenaar van merken zoals Edet, Tork, Lotus, Plenty en Tempo en zag de verkoop van wc-papier verdriedubbelen. De Nederlandse woordvoerder kijkt met verbazing naar de stormloop op wc-papier. ,,Ik snap er zelf eerlijk gezegd geen bal van. Dat mensen levensmiddelen gaan hamsteren is ergens nog wel te begrijpen maar wc-papier, ik zou niet weten waarom. Er is meer dan genoeg voorraad in onze fabrieken.”

Sneeuwbaleffect

Geruststellende woorden maar ze lijken vooralsnog aan dovemansoren gericht. In veel supermarkten is geen wc-rol meer te krijgen. Een medewerker van de AH XL in Tilburg spreekt op Twitter van een ‘gekkenhuis’. ‘Mensen duwen elkaar omver. Totale gekte. Er is zelfs een vrouw onwel geworden.’ ,,Een sneeuwbaleffect”, noemt professor Gino van Ossel het. Hij is verbonden aan de Vlerick business school in Gent en gespecialiseerd in winkelgedrag. ,,Ik zag gisteren een filmpje in de Belgische media waarin ze mensen vroegen waarom ze hun winkelwagen vol stopten met wc-papier. Ze wisten het zelf ook niet. Ze zagen het andere mensen doen, dus dan zal het wel nodig zijn, was de redenatie.”